俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在克里米亚大桥遭无人机袭击后不久会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但并未询问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

交通部长德米特里·亚德罗夫作了工作报告，但未提及克里米亚大桥上的事件。普京也没有向这位官员询问该桥梁的状况。 相反，他向这位部长祝贺了11月20日的交通工作者日。

在发言中，亚德罗夫表示将提高“铁路运输的舒适度和安全性”。

与此同时，运输公司“Grand Service Express”通报称，有四列火车将晚点抵达刻赤，延误时间在两小时至四小时半之间。

此前，无人机曾袭击过客运列车。 6月，一架无人机袭击了“亚速海—刻赤”郊区列车，造成一人死亡。10月，一架无人机击中了载有莫斯科“莫斯科火车头”足球俱乐部球员的列车。

此外，列车运行曾多次因无人机袭击而延误。

该部长还汇报了其他问题领域的进展。特别是，他提到了海运量的增长。

与此同时，由于乌克兰武装部队对黑海船只的打击，许多俄罗斯谷物供应商的利润出现下滑。

此前，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫在回答记者关于克里米亚大桥遭袭的提问时，将问题转交给了交通部。他表示，该部门应提供关于修复工程时间表以及大桥何时对机动车开放的更准确信息。

然而，在随后的两个半小时内，该部在Telegram频道上并未发布任何关于此事的新消息。

佩斯科夫还将大桥的损坏程度描述为“轻微”。与此同时，据Telegram频道Mash报道，其中一架无人机损坏了大桥的拱形结构，导致“拱形结构偏移了约15度”。

克里姆林宫新闻处通报了此次会晤。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构损毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（代号马贾尔）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

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