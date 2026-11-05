克里姆林宫领导人弗拉基米尔·普京签署了一项法令，将“工业资产”股份公司移交“临时管理” ，将其“临时接管”日本烟草国际集团（JTI）在俄罗斯的四家企业的100%股权，具体包括“彼得罗”、“涅瓦河”、“JTI顿河烟草”和“JTI叶列茨”。

这家日本公司曾掌控俄罗斯烟草市场高达40%的份额，并生产温斯顿（Winston）、骆驼（Camel）、索布拉尼（Sobranie）和LD等品牌。从形式上讲，原所有者仍保留所有权，但失去了对这四家拥有4000名员工的企业管理权。

据登记资料显示，注册资本为10万卢布的“工业资产”股份有限公司于2026年9月注册成立， 其唯一股东是谢尔盖·德列莫夫——俄罗斯控制下的“克里米亚国家委员会”前议员，以及俄罗斯特勤局前官员（2000–2016年）。 除JTI外，2026年秋季，克里姆林宫根据“临时管理”法令，还没收了雀巢、Aptar、麦德龙、欧尚、FM Logistic以及“莱曼普罗”等公司的俄罗斯资产。

来源：俄罗斯媒体。

为弥补因战争而不断扩大的预算赤字，俄罗斯当局大幅增加了对从公民和企业没收的财产的出售。 2026年1月至11月，此类资产的出售收入约为46亿美元。这一数字是2025年全年收入（约11亿美元）的四倍多。

据路透社报道，俄罗斯亿万富翁向俄罗斯联邦预算捐赠了超过56亿美元。

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