俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京无意放弃对乌克兰四个州的领土主张，也不接受在战争结束后建立非军事区。克里姆林宫坚持要求乌克兰将俄军迄今未能占领的领土移交给俄罗斯。

分析人士关注了弗拉基米尔·普京在会见美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫和美国总统前顾问贾里德·库什纳时的言论。

这位俄罗斯独裁者声称，俄罗斯与乌克兰之间唯一的明确分界线应是俄罗斯联邦的国家边界。

莫斯科非法宣布顿涅茨克州、卢甘斯克州、扎波罗热州和赫尔松州为其领土，尽管俄军并未完全控制这些地区。

ISW专家认为，普京的立场表明，克里姆林宫只有在完全控制这四个地区的前提下，才会同意结束战争。

“普京拒绝接受任何关于在战后乌克兰设立非军事区的提议，也不愿放弃要求乌克兰移交卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热和赫尔松地区中尚未被俄军占领的部分，” ——分析人士指出。

ISW还特别关注了俄罗斯谈判代表弗拉基米尔·梅丁斯基的立场。

11月11日，他表示莫斯科不会同意与乌克兰进行领土交换，并将继续扩大在苏姆州和哈尔科夫州北部的所谓“安全区”。

此外，普京再次反对在未来的安全保障框架内向乌克兰派遣外国军队。

他称此类部队的存在对俄罗斯而言“绝对不可接受”，并威胁称外国军人将成为俄军的合法打击目标。

战争研究所总结认为，普京和俄罗斯谈判代表的言论表明，克里姆林宫不愿放弃对乌克兰和西方的最初要求。

具体而言，莫斯科继续坚持要求乌克兰将四个州的领土移交俄罗斯，拒绝非军事区的提议，并反对外国军队驻扎在乌克兰。

美国战争研究所（ISW）于2026年11月12日发布的报告中提到了这一点。

美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫表示，在与弗拉基米尔·普京会晤后，他计划就会谈结果与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基进行讨论。

11月12日，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京提议组织一支前往顿涅茨克州科斯蒂安蒂诺夫卡的人道主义代表团，并邀请乌克兰和俄罗斯的监察员参与其筹备工作。

此前，维特科夫和库什纳曾在莫斯科与普京会面，商讨乌克兰和平问题。

在此之前，克里姆林宫已披露了普京与维特科夫及库什纳尔会谈的议题。

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