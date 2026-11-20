11月20日，即俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击当天，弗拉基米尔·普京呼吁乌克兰人“倒向我们这边”，并与俄罗斯携手合作。 他发表这一声明之际，炮击造成的后果仍在持续，此次袭击已造成至少8名平民丧生，28人受伤。

普京是在接受导演埃米尔·库斯图里卡采访时发出这一呼吁的，此次采访是为俄罗斯第一频道制作的一部纪念基里尔大牧首80岁诞辰的纪录片。 俄罗斯总统表示，尽管面临“当下的悲剧”，乌克兰人仍应着眼于未来，并与俄罗斯团结一致，从而站在“历史的正确一边”。

“加入我们这一边，因为这本就是我们共同的一边，”普京说道。

他发表这番言论的当天，俄军对基辅及乌克兰其他九个地区发动了大规模的导弹和无人机袭击。 据总理谢尔盖·科雷茨基称，此次袭击造成8人死亡，另有28人受伤。

其中6人死于基辅，包括3名“基辅水务公司”员工，他们不幸卷入了俄罗斯的袭击。此外，俄军还袭击了能源基础设施，破坏了关键基础设施以及住宅和商业建筑。

11月20日，由于俄罗斯对基辅的袭击，Milfey公司的糕点车间被摧毁。该公司代表表示，生产车间在炮击中遭受了严重破坏。

11月20日夜间至清晨，俄罗斯的袭击导致乌克兰重要能源基础设施设施受损。由于电网遭到破坏，核电站被迫降低发电功率。

11月20日上午，俄军对敖德萨州DTEK公司的能源设施发动了袭击。此次袭击导致敖德萨和罗兹迪尔尼亚区4.1万户家庭暂时断电。

11月20日夜间，俄军袭击了日托米尔州科罗斯特内区的交通和工业基础设施。袭击造成一人受伤。

国家紧急情况局公布了11月20日夜间俄罗斯对首都发动袭击后的首批现场画面。据初步数据，此次袭击造成3人死亡、11人受伤，另有1人被疏散。

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