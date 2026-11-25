11月24日晚，俄军再次对科韦尔斯克社区发动袭击。一架喷气式无人机的残骸坠落在某度假村的停车场，导致三人受伤。

在最近一次防空警报期间，防空部队在该地区空域监测到三架喷气式攻击无人机。据沃伦州州政府消息，这三架无人机分别坠落在不同地点：

第一架无人机被机动火力小组击落，其残骸坠落在度假村的停车场；

第二架无人机坠落在另一家企业的厂区内，该处未造成人员伤亡；

第三架无人机被电子战手段成功压制，坠落时未造成任何破坏，也无人受伤。

残骸坠落在停车场后引发了火灾，三人遭受了弹片伤。伤者已得到医疗救助，救援人员已扑灭大火。

地区行政管理局局长罗曼·罗曼纽克呼吁沃伦州居民不要忽视安全规则，并在警报解除前留在避难所内。 “不仅敌方无人机构成威胁，其残骸同样危险，”该地区负责人强调道。

11月24日，俄罗斯占领军使用Shahed型火箭无人机袭击了沃伦州科韦尔斯克社区。其中一架无人机击中了该企业区域。

11月23日，在苏姆州克拉斯诺皮尔社区，俄军用无人机精准打击了一辆运送面包和食品的汽车。袭击后引发了火灾。

11月23日星期一，位于基辅市中心的喀尔巴阡山风味牛排馆瓦特拉因俄罗斯炮击而受损。

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