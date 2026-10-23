俄罗斯军队正在组建专门负责地下作战的部队。 与此同时，乌克兰国民卫队第13旅“宪章”的战士们已经在哈尔科夫州库皮扬斯克附近的旧苏联天然气管道中与俄军展开对抗。

据《华尔街日报》报道，今年年初，俄军开始向乌克兰阵地深处渗透数英里，他们横渡河流并沿天然气管道移动。 这些地下通道使俄军能够绕过始终处于乌克兰无人机监控下的前线区域。

占领军在管道上凿开孔洞，爬出地面，放飞无人机，随后再次藏身地下。

起初，乌克兰军队试图用炮火和空中打击摧毁管道出口。然而，俄军在被摧毁的阵地附近又挖掘出新的通道。

“这就像玩‘打地鼠’游戏一样：必须反应极快，并且空中要有几架无人机，”该旅发言人弗拉基米尔·德格特廖夫中尉向《华尔街日报》表示。

阿巴特表示，今年春天，人们逐渐意识到，仅靠摧毁管道出口不足以阻止俄军的渗透。

乌克兰军队开始使用地面机器人系统对管道内部进行侦察。借助这些设备，他们发现俄军用沙袋筑起了路障，并设置了机枪阵地。

随后发现，占领者从主管道向两侧及下方挖掘了额外的通道。他们以此开辟出大型地下空间，俄军可在其中驻扎数月之久。

为了摧毁这些据点，“宪章”部队的战士们使用了携带爆炸物的机器人和遥控大口径机枪。

据该媒体报道，在某些情况下，双方交战距离仅约四米。

“当我们击毙一名敌人时，紧随其后又出现另一名。这些节点内部藏有大量人员，”阿巴特说道。

天然气管道的直径约为1.2米，因此士兵们几乎只能单人通行。他们利用管道壁上设置的掩体休息，而在战斗中则主要使用重机枪。

由于管道内部的环境条件，士兵们必须佩戴防毒面具执行任务。据他们描述，天然气和遇难者遗体的气味极其刺鼻，以至于军装不得不反复用醋清洗多次。

该媒体还报道称，“宪章”旅在库皮扬斯克附近的主输油管道及其支线上俘虏了30多名俄罗斯军人，并消灭了100多名占领军。

阿巴特表示，莫斯科正在组建专门用于地下作战的新部队。

《华尔街日报》指出，波兰和波罗的海国家的军事领导人正密切关注这一战术在乌克兰的发展。原因在于这些国家的领土上仍存在苏联时期的管道网络。

乌克兰此前曾是俄罗斯能源资源输送至中欧和西欧的管道网络的过境国。据“乌克兰石油公司”数据，该公司运营着约3200公里的输油管道和3000公里的输气管道。

与此同时，地下战术的有效性取决于具体情况。特别是，俄军试图通过管道突袭查索维亚尔的行动以失败告终。

战略与国际研究中心（CSIS）专家马克·坎西安在接受《华尔街日报》采访时指出，地下作战的卷土重来源于现代杀伤性武器的发展。

“作为对高精度武器（如导弹和无人机）的应对措施，地下作战正作为战争的一种形式卷土重来，”坎西安指出。

因此，苏联时期的管道系统已成为库皮扬斯克附近战场上的作战环境之一。 俄军利用这些管道进行隐蔽机动、构筑阵地并试图绕过乌克兰防线，而“宪章”组织的战士则动用机器人系统和遥控武器来侦测并歼灭敌人。

《华尔街日报》援引代号为“阿巴特”的旅副指挥官的话报道了这一情况。

此外，俄罗斯占领军在顿涅茨克州靠近两个定居点——赖-亚历山德罗夫卡和维尔诺——的地区有所推进。

在过去24小时内（10月22日），前线共发生165起交火事件。在上述方向中，俄军在波克罗夫斯克方向发动的攻击次数最多，该地区共记录到15次突击。

此前，总参谋部更新了截至10月23日俄罗斯在对乌战争中的伤亡数据。

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