据北约秘书长马克·吕特称，近几个月来，俄军每月因阵亡和重伤而损失的士兵超过4万人。 他以美国在越南战争中的伤亡情况作为对比：在那场持续14年的战争中，约有5.6万名美军官兵阵亡。

“普京在战场上节节败退。在过去的几个月里，俄罗斯每月都有超过4万名军人阵亡或重伤。4万人。 美国在越南战争的14年间损失了5.6万人。而这里——仅一个月就有4万名俄罗斯人阵亡或重伤，”吕特强调道。

据他称，10月份的初步数据显示，俄罗斯当月的伤亡人数可能已超过5万名军人。不过，这位北约秘书长并未说明这些统计数据的来源。

吕特还表示，俄罗斯已加强对欧洲国家的混合行动。他指认俄罗斯特工机构采取的手段包括纵火、利用无人机进行挑衅以及网络攻击。

据北约秘书长称，莫斯科正试图分裂盟国、动摇欧洲社会的稳定并削弱对乌克兰的支持。但他强调，北约将通过加大对基辅的援助力度来回应此类行动。

“针对俄罗斯对我们的国家发起的每一次混合攻击，我们都会通过加大对乌克兰的支持来予以回应，”吕特表示。

他还指出，北约各国正在增加国防投入，以增强该联盟保卫自身领土的能力。

需要指出的是，自11月初以来，俄罗斯已损失超过2.6万名占领军。

据彭博社报道，俄罗斯在对乌战争中损失了超过1.1万名外国雇佣兵。

据协调总部称，目前有来自48个国家的公民因代表俄罗斯参战而被乌克兰俘虏。

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