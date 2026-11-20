俄罗斯军队实际上全天候用攻击型无人机袭击乌克兰。白天，占领军会发射100多架无人机，而夜间其数量可能达到200架。

据他介绍，在某些日子里，喷气式无人机在空中攻击手段中所占的比例可高达95%。

“无人机实际上全天候发动攻击。我们每天能监测到100多架无人机——白天大致是这个数字，每晚则多达200架。其中很多是喷气式无人机，”他说。

伊格纳特表示，常规无人机与喷气式无人机的比例会因日期而异。有时喷气式无人机的占比高达95%，而在其他日子里，经典的“沙希德”无人机占比可达90%。 他还解释说，无人机类型的选择取决于俄军希望多快击中目标、目标的性质以及天气条件。

伊格纳特特别强调，在规划防空时必须考虑这些情况，以便正确分配兵力和装备，并确保拦截空中目标。

乌克兰武装部队空军司令部通讯处处长尤里·伊格纳特在电视节目中透露了这一消息。

伊格纳特指出，俄罗斯对乌克兰发动了迄今为止最猛烈的袭击之一，发射了近百枚导弹。

11月20日夜间，俄军动用喷气式无人机对克里维里赫发动了大规模袭击。袭击导致基础设施遭受严重破坏，特别是加油站，且该市部分地区断电。此次袭击未造成人员伤亡。

需要指出的是，俄罗斯的喷气式无人机曾袭击过利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次响起爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

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