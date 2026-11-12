俄罗斯袭击了乌克兰的能源基础设施：导致停电，并有电力工作人员受伤

过去24小时内，俄军持续袭击乌克兰的能源基础设施。截至11月12日早晨，九个州的的部分用户仍处于断电状态。在波尔塔瓦州，四名电力工作人员在俄军袭击中受伤。

“过去24小时内，敌军对能源基础设施设施发动了多次袭击。 受敌方袭击影响，截至今晨，文尼察州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、日托米尔州、扎波罗热州、敖德萨州、里夫内州、苏梅州、哈尔科夫州和切尔卡瑟州的部分用户遭遇局部停电”， ——乌克兰国家电力公司通报称。

电力工作者正昼夜不停地抢修受损设备，以尽快恢复乌克兰民众家庭的供电。

能源部还通报了波尔塔瓦州有员工受伤的情况。

“在波尔塔瓦州，有四名电力工作者因俄罗斯袭击而受伤。伤者正在接受一切必要的医疗救助，”该部指出。

乌克兰大部分地区正在实施按小时轮流限电。能源部表示，针对工业用户，目前实施着限电措施。

该部强调，由于俄罗斯的持续袭击，供电情况在一天内可能会迅速变化——有时甚至每小时变化数次。

据“乌克兰能源公司”消息，到今天结束前，部分地区的所有类别用户将实施每小时一至三轮的限电计划。

乌克兰能源部和国家电力公司乌克兰能源通报了这一消息。

11月12日上午，俄罗斯对基辅索洛缅斯基区一栋九层住宅楼发动袭击，造成一人死亡，另有一人受伤。应急救援人员成功救出三人。

需要指出的是，11月12日上午，一架俄罗斯无人机袭击了赫尔松的科拉贝尔内区。袭击导致一名当地居民重伤，随后在医院不治身亡。

11月12日夜间，俄军向基辅发射了弹道导弹。据初步消息，购物中心“Epicenter”可能遭到袭击。

11月12日凌晨，俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区。此次袭击导致科斯托皮尔以及罗夫诺区和萨尔内区的多个居民点断电。

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