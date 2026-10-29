10月29日星期三，俄军在扎波罗热市用FPV无人机袭击了一辆市政公交车。最初报道称有两人受伤，但随后伤者人数增至四人。

“俄军使用FPV无人机袭击了扎波罗热市的一辆市政公交车。据初步消息，袭击导致一名女性和一名男性受伤，”通报中写道。

据地区政府消息，伤者正在接受必要的医疗救助。

据米哈伊尔·塞米金提供的最新消息，俄罗斯对扎波罗热市公交车的袭击导致四人受伤。

关于伤者状况及袭击造成的其他后果，目前正在进一步核实。

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扎波罗热州军事行政局局长米哈伊尔·塞米金通报了这一消息。

10月29日上午，俄军再次使用攻击型无人机对哈尔科夫发动袭击。据哈尔科夫州军事行政长官奥列格·西涅古博夫称，此次袭击造成一人受伤。

此前，俄罗斯曾在夜间袭击了哈尔科夫的一所教育机构。

需要指出的是，在苏梅州，有8人因俄罗斯无人机袭击而受伤

在第聂伯市，一家企业因俄罗斯袭击而起火。

占领军袭击了罗夫诺州的一家民用企业，造成一人死亡。

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