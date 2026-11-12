俄罗斯袭击了涅日金油脂厂：该企业遭受了严重破坏

11月10日，“尼日金油脂厂”有限责任公司遭到俄罗斯无人机的一系列袭击。此次袭击给该企业造成了重大损失，特别是导致财产和生产基础设施受损。

该企业管理层在其官方网站上发布了这一消息。

“受此次袭击影响，该企业的生产活动已暂停。 目前，公司正在采取措施控制并消除袭击后果，记录所受损失，评估经济损失，并在确保适当安全条件的前提下，确定修复受损财产及恢复生产活动的可行性，”尼日尼油脂厂在公告中指出。

据该公告称，得益于及时的应对和采取的安全措施，成功避免了人员伤亡。

涅日金油脂厂强调，该厂是一家民用工业企业，主要业务是农产品加工以及植物油和饼粕的生产， 并向所有参与应急响应、协助保障人员安全的人员表示感谢。

据“国际文传电讯社-乌克兰”本周早些时候援引乌克兰国防部情报总局消息人士的话报道，俄罗斯占领军正准备对食品工业设施发动袭击。 据该通讯社消息人士称，俄军计划袭击农作物储存和加工设施，特别是粮仓和仓储基础设施、葵花籽油及其他植物油的生产设施，以及乳品厂和黄油厂、 肉类加工厂、家禽养殖场及其他食品工业企业。

该油厂自1896年起运营，专门从事油料原料（葵花籽、大豆和油菜籽）的全周期加工。2020年至2024年间，该厂进行了大规模改造。 葵花籽加工能力高达每日1,200吨，预计在下一阶段现代化改造完成后，将提升至每日1,400吨。 食用油月产量为1.6万吨，饼粕月产量为1.3万吨。

据YouControl数据显示，今年前九个月，NZhK的营收增长14.0%，达到73.159亿格里夫纳，净利润增长4.3倍，达到4.907亿格里夫纳。

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