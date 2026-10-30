俄罗斯用喷气式无人机袭击了哈尔科夫的一家购物中心，造成一人受伤

俄罗斯军队使用喷气式无人机对哈尔科夫的基辅区发动了袭击。据记录，袭击命中了一家购物中心的建筑，随后现场发生火灾。目前已知有一人受伤。

据市政府初步消息，俄军使用喷气式无人机对该市发动了袭击。

随后，伊戈尔·特列霍夫进一步澄清，袭击目标是基辅区的一家购物中心。中弹地点随即发生火灾。

“敌人使用喷气式无人机对基辅区发动了袭击。具体后果正在核实中……据最新消息，袭击目标为某购物中心。袭击地点已发生火灾，”市长表示。

相关部门及应急救援队伍正在现场开展工作。关于破坏程度及此次袭击可能造成的后果，相关信息仍在进一步核实中。

哈尔科夫州军事行政长官奥列格·西涅古博夫也证实了俄罗斯无人机击中购物中心的消息，并通报有一人受伤。

“已确认敌方无人机对基辅区发动袭击……据初步信息，无人机击中了一家购物中心。此次袭击导致基辅区一人受伤。医护人员正在提供一切必要的救助，”西涅古博夫表示。

医护人员正在为伤者提供必要的救助。关于伤者状况及俄罗斯袭击可能造成的其他后果的信息，目前正在进一步核实中。

哈萨克市长伊戈尔·特列霍夫和哈尔科夫州行政管理局负责人奥列格·西涅古博夫通报了这一消息。

10月30日凌晨，俄军袭击了波尔塔瓦州克雷门丘格区的一家工业企业。关于此次敌方袭击后果的信息目前正在核实中。关于损毁程度及可能的伤亡情况，目前尚未公布。

在波尔塔瓦州，一架俄罗斯无人机袭击了该企业的厂区。

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