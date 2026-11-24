11月24日夜间，俄军向乌克兰发射了96架无人机，其中三分之二为喷气式无人机。防空部队击落或压制了73架敌方无人机。

11月24日夜间，俄罗斯向乌克兰发射了96架无人机，其中三分之二为喷气式无人机。其中73架被击落或压制，包括70%的喷气式无人机。

据乌克兰武装部队空军消息，11月24日夜间（自11月23日18:00起），敌军发动了以下攻击：

96架“Shahed”型攻击无人机（其中64架为喷气式）、“赫伯”无人机以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机；

攻击方向包括：俄罗斯的奥廖尔、布良斯克、普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克，以及被占领的顿涅茨克地区、被占领的克里米亚自治共和国的格瓦尔迪耶斯克。

此次空袭由乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战部队、无人机系统以及机动火力小组共同击退。

“据初步数据，截至08:00，防空部队已击落/压制73架敌方Shahed型无人机（其中45架为喷气式）、赫伯尔型及其他类型无人机，”乌克兰武装部队空军通报称。

已确认敌方空中攻击武器命中13处地点，另有2处地点发现被击落无人机（残骸）。

乌克兰武装部队空军警告称，袭击仍在持续，空域内仍有数架敌方无人机。

据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内（11月23日），乌克兰守军又消灭了1848名俄罗斯军人。关于敌方伤亡的最新数据是截至2026年11月24日公布的。

前线共记录到123起交火事件，其中科斯蒂安蒂诺夫斯基方向战况最为激烈。

前线24小时内共发生149次交火，其中两个方向的战况最为激烈。

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