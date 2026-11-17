11月17日夜间，俄军动用了弹道导弹、巡航导弹、空对地导弹以及306架攻击型无人机。 防空部队击落或压制了211个空中目标，在44个地点记录到命中。

据乌克兰武装部队空军消息，此次袭击于11月16日18:00开始。俄军发射了“伊斯坎德尔-M”型弹道导弹、 “锆石”和S-400导弹、“伊斯坎德尔-K”巡航导弹，以及X-59/X-69空对地导弹。

此外，敌方还出动了306架攻击型无人机，其中包括92架喷气式无人机。 攻击中使用的无人机包括“Shahed”、“赫伯拉”、S8000“班德罗尔”/“丹-T”，以及“帕罗迪亚”诱饵无人机。

乌克兰空军、防空导弹部队、电子战和无人机系统部队，以及国防军的机动火力小组共同击退了此次空袭。

截至12:00，已确认摧毁或压制211个空中目标：3枚X-59/X-69制导航空导弹、3枚“班德罗尔”/“丹-T”导弹，以及205架各类型无人机，其中包括48架“Shahed”喷气式无人机。

关于巡航导弹及另外60架攻击型无人机的信息正在核实中。总计在44个地点记录到空中攻击手段的命中。截至本通报发布时，袭击仍在持续。

来源：空军

11月17日夜间，俄军袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的六个地区。据初步数据，未造成人员伤亡。炮击导致企业、交通及其他基础设施、私人住宅和多户住宅楼受损。

在基辅，11月17日俄罗斯袭击造成的后果出现在四个区：戈洛西耶夫斯基区、德斯尼亚ンス基区、第聂伯罗夫斯基区和奥博隆斯基区。 袭击导致关键基础设施受损，引发多起火灾，部分地区出现供水中断和供暖中断的情况。

此外，11月16日全天，俄军动用无人机和导弹对第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近20次袭击。炮击导致企业、交通及其他基础设施、居民楼和车辆受损。

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