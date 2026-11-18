俄罗斯指挥部很可能正在亚历山德罗夫斯基方向策划一场信息挑衅。其目的是制造俄军驻扎在各居民点的假象，并将精心策划的视频伪装成所谓前线战果的“证据”。

“据现有情报显示，占领军指挥部已下达任务，要求在‘南方’部队（力量）集团的作战区内，于亚历山德罗夫斯基方向的特定居民点，拍摄俄罗斯军人‘驻扎’的摆拍视频。 具体而言，计划展示俄罗斯国旗、在墙上涂写拍摄日期，并对居民点进行全景拍摄。 “通过这种方式，敌方将试图营造出对这些领土实施控制的假象，将这些摆拍画面伪装成自身军事胜利的‘证据’，”舍甫琴科表示。

她补充道，俄罗斯指挥部很可能再次放弃真正的战术成果，转而采取信息操纵手段，为国内受众和国际舆论场炮制虚假的视频证据和报告。 与此同时，前线的实际情况并不会因画面中出现一面旗帜或一段摆拍视频而发生改变。

“乌克兰国防军掌控着局势，并继续有效执行作战任务：打击敌方人员，摧毁其武器和军事装备。 俄罗斯占领军在该方向上所有试图推进的企图均以失败告终，”副发言人指出。

据她介绍，交战线长期以来保持稳定，局势始终处于乌克兰守军的控制之下。

“任何摆拍视频、墙上的旗帜或虚假报告都无法改变前线的真实局势。仅靠信息操纵无法在战场上取得胜利，”舍甫琴科强调道。

“南部”部队（武装力量）集团发言人副手阿纳斯塔西娅·舍甫琴科在接受乌克兰通讯社采访时透露了这一消息。

乌克兰军队目前控制着扎波罗热州的马拉·托克马奇卡。

2026年10月期间，乌克兰国防军打击了俄罗斯境内至少30处战略目标。

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