在古利亚皮尔方向，俄罗斯占领军正试图突破乌克兰防线，向扎波罗热逼近，并为包围该市及切断其经第聂伯河的补给线创造条件。

据空降突击部队第7军团的消息，敌军将主攻方向集中在吉尔克—上特尔萨—沃兹德维日夫卡这一地段。目前，该地区正进行着最激烈的战斗。

俄军正沿古利亚波列—奥梅尔尼克轴线推进。其目的是突破乌克兰防线，逼近该州首府，并对其实施包围。 空降兵军强调，占领军在南部战线的战略意图是包围扎波罗热并切断该市的后勤补给。

一旦俄军推进至距离扎波罗热约25公里的防线，其火炮——特别是152毫米2S19“姆斯塔-S”自行火炮——将能够打击第聂伯河上的渡口。 这将给乌克兰的补给路线带来额外风险。目前，敌军距离扎波罗热约80公里。

最激烈的战斗正在吉尔克—维尔赫尼亚·特尔萨—沃兹德维日夫卡方向持续进行。 据空降兵消息，过去三个月里，俄军曾多次试图利用装甲车辆、汽车和摩托车，通过扎利兹尼奇内地区突破防线，但均未成功。

乌克兰空降兵继续坚守阵地并击退敌军的进攻。与此同时，俄占军并未停止在此方向上的进攻压力。

消息来源：乌克兰武装部队第7空降军。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430 790人）。

关注我们在