俄罗斯策划了一场信息挑衅行动，旨在掩盖在赫尔松州奥列什基（该地区目前被临时占领）犯下的战争罪行，并诋毁乌克兰国防军。 为此，莫斯科计划于2026年10月22日举行所谓的“国际电视连线”。

乌克兰总参谋部情报总局表示，俄罗斯正在实施又一场信息行动，旨在掩盖其在被占领土上犯下的罪行，并削弱外国伙伴对乌克兰的支持。

“侵略国俄罗斯已策划并正在实施新一轮信息行动，旨在掩盖其犯下的战争罪行， 特别是赫尔松州临时被占领的奥列什基地区，并诋毁乌克兰国防军，以削弱外国伙伴对我国的支持，”情报通报中写道。

据总参谋部情报总局消息，该活动计划于10月22日15:00开始。其俄语主题为“乌克兰国防军针对扎波罗热州平民的罪行”。 该活动计划通过Zoom应用程序以群组视频通话的形式举行。

据组织者设想，来自80个国家的代表将参与此次宣传活动。目标受众包括联合国、欧安组织、金砖国家及独联体各国外交官，以及国际人道主义组织的代表。

活动将为参与者提供英语、西班牙语和法语的三语同声传译服务。

莫斯科任命了受制裁的通敌者罗迪昂·米罗什尼克担任主讲人。 此外，预计还将有临时被占领的扎波罗热州“盖莱特”叶·巴利茨基、埃涅尔戈达尔俄罗斯占领当局所谓“负责人”米·普霍夫以及其他占领当局代表发表讲话。

此外，组织者计划播放事先编排好的视频片段，其中出现的人员将被塑造成所谓乌克兰军方犯罪行为的“证人”和“受害者”。

“莫斯科任命了受制裁的通敌者罗迪昂·米罗什尼克担任主讲人。 此外，还计划安排扎波罗热州临时被占领土的“党卫队领袖”耶·巴利茨基、埃涅尔戈达尔俄罗斯占领当局所谓“负责人”M·普霍夫等人发表演讲。 此外，还计划安排经过精心编排的虚假‘乌克兰武装部队犯罪的证人和受害者’连线环节，”总参谋部情报总局透露。

计划参加此次活动的还有俄罗斯媒体“今日俄罗斯”（Russia Today）的宣传人员、俄罗斯联邦大使馆代表，以及受俄罗斯特工机构控制的“俄罗斯之家”组织和“俄罗斯国际合作署”分支机构的代表。

据乌克兰情报部门称，设有此类机构的国家包括赞比亚、科威特、乌兹别克斯坦、尼日利亚、保加利亚、委内瑞拉、蒙古和马来西亚。

乌克兰总情报局认为，举办此次活动的动机是为了转移外界对俄罗斯战争罪行以及被占领的奥列什基地区灾难性人道主义局势的注意力——乌克兰情报部门将该局势归咎于俄罗斯占领军的行径。

另一个因素被认为是欧洲伙伴对乌克兰支持的加强。特别是，欧盟理事会批准了900亿欧元的贷款，并建立了欧盟-乌克兰无人机领域联盟。

“克里姆林宫发起这场信息战的动机，是为了转移外界对俄罗斯战争罪行的关注，特别是对赫尔松州奥列什基地区因俄罗斯占领者而造成的灾难性人道主义局势的关注，”总情报局指出。

情报部门强调，莫斯科正试图利用这一宣传攻势来诋毁乌克兰武装部队和欧盟各国政府。

“通过抹黑乌克兰武装部队和欧盟各国政府的宣传攻势，犯罪的普京政权希望削弱对乌克兰的外部支持，”总情报局总结道。

乌克兰国防部情报总局在Facebook上发布了这一消息。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在与罗马教皇利奥十四世的电话交谈中，提到了赫尔松州临时被占领的奥列什基镇的人道主义局势。 国家元首表示希望能够向该市运送人道主义援助，并将平民安全撤离。

下周，关于赫尔松州被占领的奥列什基镇人道主义局势可能会传来好消息。

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