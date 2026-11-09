俄罗斯企图沿第聂伯河将乌克兰一分为二，并让乌克兰人的生活更加艰难——泽连斯基

11月9日，总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰谈判代表团已抵达阿拉伯联合酋长国，首次会晤定于明天11月10日举行。

此外，总统还介绍了最高指挥部会议的成果，此次会议汇集了前线地区（特别是哈尔科夫、赫尔松、第聂伯、苏梅和顿涅茨克州）的代表，以及基辅市长、政府官员和军事指挥官。 与会者讨论了在受俄罗斯袭击影响最严重的地区、城市和社区中亟待解决的问题。

据泽连斯基称，会议特别关注了俄罗斯针对桥梁和能源基础设施的军事行动。总统强调，俄罗斯正试图沿第聂伯河将乌克兰一分为二，并尽可能地给城镇和乡村居民的生活制造困难。

他指出，针对此类袭击的应对措施正在定期更新。 与此同时，为了保护民众，各级政府——无论是中央还是地方——的有效运作都至关重要。内阁已做好准备，协助解决地方层面未能处理的问题，并在必要时调配额外的国家资源。

泽连斯基补充道，在全面战争的这些年里，国家一直在努力克服必要资源短缺的问题，特别是向各地区提供武器、装备和能源。 与此同时，中央政府将继续提供支持，而各社区和地区则应执行韧性计划中规定的协调措施。

乌克兰总统官网刊载了相关内容。

乌克兰和俄罗斯均表现出在领土问题上做出妥协的意愿——路透社报道。

俄罗斯代表团已抵达阿布扎比，将与美国和乌克兰进行谈判