总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄罗斯企图占领乌克兰另外6000平方公里的领土，可能使其损失100万名军人。他在接受半岛电视台采访时发表了上述言论。

据这位国家元首称，俄方清楚此类进攻的代价。“俄罗斯人声称，他们需要再占领6000平方公里的乌克兰领土。 但他们知道，要占领如此大面积的领土，需要100万人。而他们将损失这100万人，”泽连斯基强调道。

此外，总统还表示，对莫斯科的让步只会促使它提出新的要求，并试图占领更多的乌克兰领土。

来源：乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基接受半岛电视台（Al Jazeera）采访。

乌克兰武装部队总参谋部通报称，11月28日当天，乌克兰国防军消灭了2479名俄罗斯军人，并摧毁了1547架作战战术级无人机。

据“重要故事”记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人死亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430 790人）。

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