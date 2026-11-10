俄罗斯炮击了基辅州，造成一人死亡，伤者中有一名儿童

11月9日，由于俄罗斯对基辅州的袭击，造成1人死亡，另有9人受伤。伤者中包括一名未成年儿童。受损最严重的地区是比洛策尔基夫区、维什戈罗德区和博里斯波尔区。

在布恰区，俄罗斯袭击导致三处私人住宅、一辆汽车和一座能源基础设施设施受损。一人受伤。

在奥布希夫区，记录到一辆交通工具受损。

在博里斯波尔区，8处私人住宅、2辆汽车和1处能源设施受损。4人受伤。

在布罗瓦尔区，未发现财产损失，但有一人受伤。

比洛策尔基夫区记录到的受损车辆数量最多。该区有两处仓库和17辆交通工具受损。

基辅州政府负责人蒂穆尔·特卡琴科表示，所有必要部门已在俄罗斯袭击现场展开工作。正在向受灾人员提供援助。

“奥布希夫区有一辆交通工具受损。 在博里斯波尔区，有8处私人住宅、2辆交通工具和1处能源设施受损。4人受伤。在布罗瓦尔区，未记录财产损失，但有1人受伤。 在比洛策尔基夫区，有两处仓库和17辆交通工具受损。所有相关救援部门均已赶赴现场开展工作，正在为伤者提供救助”，特卡琴科在帖文中写道。

总体而言，11月9日俄罗斯对基辅州的袭击造成1人死亡，9人受伤。

基辅州州长蒂穆尔·特卡琴科通报了这一情况。

过去24小时内，俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。哈尔科夫州州长办公室主任奥列格·西涅古博夫11月10日表示，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。袭击导致该设施起火。

11月9日晚，俄罗斯占领军使用Shahed-238攻击型无人机袭击了尼古拉耶夫州佩尔沃迈斯基区的能源基础设施。

11月9日夜间，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

在波尔塔瓦，一架俄罗斯无人机坠落导致两处车库起火。

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