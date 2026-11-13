俄罗斯宣布“黄丝带”运动为极端主义组织，并禁止其活动

俄罗斯最高法院认定乌克兰非暴力抵抗运动“黄丝带”为“极端主义组织”，并禁止其在俄罗斯联邦境内开展活动。该裁决于2026年11月12日作出。

“2026年11月12日，俄罗斯联邦最高法院认定乌克兰抵抗运动‘黄丝带’为‘极端主义组织’，并禁止其在俄罗斯境内开展活动，”该声明称。

据悉，该裁决是在一次闭门庭审中，根据俄罗斯联邦总检察院的起诉作出的。

根据《俄罗斯联邦刑法典》第282.2条规定，组织“极端主义组织”活动将面临6至10年有期徒刑，参与该组织活动则将面临2至6年有期徒刑。

此外，占领当局的安全部队还可能提出“叛国罪”的额外指控。

人权活动人士强调，俄罗斯法院的这一裁决可能成为在临时被占领土上对乌克兰人进行新一轮迫害的借口。

“将该运动认定为‘极端主义’行为，为在临时被占领土上迫害乌克兰人提供了额外依据。 不仅该运动的参与者，就连被占领者怀疑支持其活动的人，都可能面临威胁，”人权捍卫者补充道。

“黄丝带”是乌克兰的一个非暴力抵抗运动，于2022年4月在赫尔松诞生。该运动在乌克兰被临时占领的领土上开展活动，特别是在克里米亚。

该运动的活动人士传播乌克兰象征物，张贴黄色丝带、传单和涂鸦，并举行象征性的抗议活动。 他们还呼吁被占领土的居民不要参与俄罗斯非法举办的“选举”和“公投”。

2022年，“黄丝带”运动的代表入选了欧洲议会安德烈·萨哈罗夫奖的获奖者名单。该奖项授予乌克兰人民，以表彰其对抗俄罗斯侵略的斗争。

克里米亚鞑靼资源中心在Facebook上援引俄罗斯媒体报道披露了这一消息。

在赫尔松解放日——11月11日当天，“黄丝带”抵抗运动组织了一场为期七天的线上集会，以声援赫尔松州左岸地区至今仍被俄罗斯占领的城市。

“黄丝带”抵抗运动更新了聊天机器人“一起”的功能，将其功能仅保留为向临时被占领地区居民提供安全指南。做出这一决定是为了确保公民获得最大程度的保护，并提高用户的安全防护水平。

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