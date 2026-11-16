俄罗斯每月从朝鲜获得数十枚弹道导弹——泽连斯基

朝鲜每月向俄罗斯供应数十枚弹道导弹，而侵略者本身则计划扩大其弹道导弹和巡航导弹的生产， 乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在总司令部会议上，根据国防部总参谋部情报总局的报告总结时透露了这一消息。

“今天在总司令部会议上，总参谋部情报总局就俄罗斯的导弹计划——即弹道导弹和巡航导弹的生产——作了汇报。他们计划的这种生产规模，绝非为了和平。 此外，令人遗憾的是，俄罗斯还从朝鲜获得了更多弹道导弹：每月达数十枚，”国家元首在晚间讲话中强调道。

总统呼吁德国、法国、英国和意大利确保导弹力量平衡，并向乌克兰提供西方技术以摧毁俄罗斯的发射装置。

来源：乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基的晚间讲话。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基呼吁公民，鉴于俄罗斯可能发动新一轮袭击的威胁极高，请勿忽视11月16日晚间、当晚及11月17日全天发出的防空警报。

乌克兰情报部门已监测到俄军正在为新一轮大规模袭击做准备，因此，在即将举行的“拉姆施泰因”机制会议上，加强防空将成为乌克兰的首要任务。

泽连斯基阐述了俄罗斯针对乌克兰部分地区能源设施实施定点打击的战术。俄罗斯采用集中攻击战术，选择乌克兰的特定地区作为目标，并在数日内对其能源基础设施进行连续打击。

关注我们在