俄罗斯继续在乌克兰临时被占领土上推行改变人口结构的政策。据情报总局消息，占领当局给当地居民制造了难以忍受的生活条件，迫使乌克兰人离开家园，同时鼓励俄罗斯公民迁入被占领土。

据情报部门评估，在赫尔松州左岸地区，人口数量已降至全面入侵前水平的10%至20%。

据情报部门称，在赫尔松州被占领地区，乌克兰人经常被非法剥夺住房及其他私人财产。 如果说在全面入侵之前，赫尔松州左岸地区居住着约50万人，那么据粗略估计，目前该地区的人口仅剩战前总数的10%至20%。

与此同时，莫斯科正有针对性地向被占领土输送俄罗斯人。 为此，他们特别利用了“地方教师”、“地方医护人员”、“地方医生”、“地方文化工作者”和“地方教练”等就业计划。

据乌克兰总参谋部情报总局指出，俄罗斯当局通过一次性补贴、提高薪资及其他优惠待遇，鼓励教育、医疗和文化工作者迁往被占领的乌克兰领土。合同最短期限为五年。

据情报显示，同意在被占领土工作的俄罗斯教师和医生可获得200万卢布的报酬，而初级医务人员则可获得100万卢布。

总参谋部情报总局称，自这些计划实施以来，已有数百名俄罗斯教师和医生被输送到乌克兰被占领土。他们主要来自克拉斯诺达尔边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、斯塔夫罗波尔边疆区和彼尔姆边疆区， 亚马尔-涅涅茨自治区、伏尔加格勒州、罗斯托夫州、马加丹州、萨拉托夫州、库尔斯克州、奥伦堡州、基洛夫州和列宁格勒州，以及俄罗斯的若干共和国和城市。

情报部门认为，将俄罗斯医务人员调往被占领土，首要目的是为俄罗斯军人提供医疗服务，而教育工作者则被用来向乌克兰儿童强加俄罗斯身份认同。

乌克兰国防部情报总局通报了这一情况。

乌克兰被占领土上的匪帮活动和暴力事件日益增多——乌克兰国防部情报总局称。

此前，在乌克兰临时被占领土上，针对所谓俄罗斯国家杜马选举的投票已启动，乌克兰不承认此次选举。 与此同时，俄罗斯宣传机器正大肆散布所谓民众对投票站兴趣浓厚的报道，企图营造出“民众大规模支持”俄罗斯联邦的假象。

俄罗斯无力应对乌克兰临时被占领土上的水危机。占领当局来不及修复供水系统，因此当地居民可能在冬季就面临无法稳定供水的情况。

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