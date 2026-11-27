俄罗斯计划在未来十年内为本国武装部队部署两个卫星网络。 到2036年，莫斯科计划将“伊诺塞特”系统的240颗卫星以及“拉兹维特”网络的924颗卫星送入轨道。

“侵略国俄罗斯制定了一项为期10年的卫星网络部署计划，旨在服务于其武装力量——这不仅涉及‘黎明’系统，还包括一个新项目——‘创新网’， ——斯基比茨基指出。

据他介绍，总部位于圣彼得堡的“Geoscan”公司负责“Innoset”卫星网络的研发工作。俄罗斯计划到2036年将该系统的240颗卫星部署到太空。

至于“曙光”网络，俄罗斯的计划是到2035年将924颗卫星送入轨道。乌克兰情报部门代表强调，俄罗斯低地球轨道卫星网络的部署构成了全球性威胁。

“如果‘曙光’系统全面部署，俄罗斯就可以为各类武器装备配备该网络的接收器，并在全球范围内加以利用。 这将使莫斯科能够将海上无人机或无人机部署到远超黑海范围的地区——包括欧洲、非洲、中东或远东地区，”斯基比茨基强调道。

乌克兰国防部总情报局副局长瓦迪姆·斯基比茨基少将在接受英国《泰晤士报》独家专访时透露了这一消息。

此前，乌克兰国防部情报总局公布了49家参与“黎明”卫星系统建设的俄罗斯和白俄罗斯企业的信息。 俄罗斯计划不仅将其用于常规通信，还将用于满足其军队的需求——特别是部队指挥、无人机及打击系统的控制。 乌克兰国防部情报总局强调，在公布的名单中，有23家企业和机构目前尚未受到制裁联盟各国的制裁。

因此，这份公布的名单让我们得以了解哪些企业和政府机构正在协助俄罗斯发展卫星通信。 乌克兰情报部门强调，限制获取必要技术可能会阻碍莫斯科计划用于军事指挥和作战行动等目的的系统建设。乌克兰国防部总情报局在其Facebook主页上发布了这一消息。

俄罗斯的“黎明”（Rassvet）卫星系统可能大幅提升对打击武器的控制能力。 据专家谢尔盖·弗莱什称，卫星通信将使俄罗斯操作员能够直接控制无人机和导弹，这可能构成严重威胁。

俄罗斯可能利用其运载火箭，将大量黎明系统卫星同时送入轨道。 乌克兰总统国防技术发展顾问谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫认为，该系统有可能增强俄罗斯控制无人机和导弹的能力。

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