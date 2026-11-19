自11月18日晚起，俄军利用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的两个地区发动了超过10次袭击。袭击导致一名男子受伤，多栋住宅、农用建筑、一辆汽车及一家农业企业受损。此外还引发了多起火灾。

“有1人受伤。敌人利用无人机对这两个地区发动了10多次袭击，”他表示。

据甘吉称，在尼科波尔地区，区中心以及马尔加内茨卡、波克罗夫斯卡和切尔沃诺格里戈里夫斯卡等社区均遭到敌方袭击。炮击导致当地多处民宅受损。

一名50岁的男子受伤，目前正在接受门诊治疗。

此外，俄军还袭击了西涅利科夫斯基区。敌军将尼古拉耶夫和乌克兰两个社区作为袭击目标。

当地的农用建筑、一辆汽车和一家农业企业遭到破坏。此外，炮击还引发了多起火灾。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政长官亚历山大·甘扎在Telegram上通报了这一情况。

由于无人机袭击了该州的能源和民用设施，导致99个居民点断电。

俄罗斯对扎波罗热州发动了692次袭击，造成人员死亡和多人受伤。

在文尼察市中心，有四人因俄罗斯袭击而受伤。

在基辅德斯尼亚区，一架无人机残骸坠落引发草地起火。

在第聂伯市，奥地利领事馆和一所中学遭到破坏，有人受伤。

关注我们在