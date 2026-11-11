俄罗斯袭击了扎波罗热的某栋高层建筑及基础设施，造成5人受伤

11月11日上午，俄军对扎波罗热发动袭击，造成一栋多层建筑、一辆卡车及一处基础设施受损。此次袭击导致5人受伤。

扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金通报称：

“一栋多层住宅楼遭袭，一名62岁妇女受伤。该楼的屋顶、外墙和阳台以及邻近宿舍楼的窗户均受损。 此外，敌军还袭击了该市的一处基础设施。三名年龄分别为36岁、42岁和55岁的男子受伤。”

此外，据该官员称，占领军还击中了一辆位于居民楼附近的卡车——一名52岁的妇女受伤。

俄罗斯还袭击了敖德萨州的能源基础设施，导致13.5万用户断电。

截至11月11日上午，过去24小时内，俄罗斯侵略者袭击了赫尔松州的35个居民点。炮击造成1人死亡，另有3人受伤。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政长官瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋被毁，至少82栋住宅受损，1人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州军事行政当局负责人奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

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