乌克兰能源部长德尼·什米加尔表示，俄军正有针对性地袭击第聂伯市及该州的关键变电站和配电网络，并反复发动袭击，以阻止电力供应恢复。 据他介绍，由于电网受损，该地区实施了限电措施，能源部门和应急抢修队正全天候开展抢修工作。

在关于该地区局势的指挥部会议结束后，部长宣布将于11月27日向该地区调拨七台大功率柴油发电机，特别是用于满足第聂伯市关键基础设施的需求，并正在研究向地区军事行政当局拨款用于采购柴油燃料。

此外，德尼·什米加尔表示，自今年年初以来，能源部已向第聂伯罗彼得罗夫斯克州移交了571.4吨设备，并指示加快分布式发电天然气装置的安装和接入工作。

来源：乌克兰能源部长德尼·什米加尔的声明。

俄军正有针对性地袭击第聂伯罗水电站和扎波罗热州的输电主干线，企图将第聂伯罗彼得罗夫斯克州从乌克兰电力系统中断开。拉祖姆科夫中心能源项目主任弗拉基米尔·奥梅尔琴科对此作出声明。

今天（11月26日），由于俄罗斯对基辅市一处基础设施设施的袭击，第聂伯罗彼得罗夫斯克州的克里沃罗格市出现了严重的供电问题。市中心区域的公共电动交通已停运，供热和供水系统正切换至备用发电机运行。

11月26日夜间，俄军对基辅及乌克兰七个州发动了袭击。 据总理谢尔盖·科雷茨基称，供水设施、供热网络、购物中心和居民楼，以及两艘外国船只均遭到炮击。目前已知至少有十人受伤。

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