俄罗斯正在克里米亚扩建无人机发射基地，并建造了数十个掩体

在被占领的克里米亚“格瓦尔迪耶斯克”军事机场，正在为俄罗斯的“格拉尼”型无人机建造新的掩体。 卫星图像显示，该基地内正在建造20多个无人机掩体以及约40座类似车库的小型建筑。

据Dnipro Osint报道，最新的卫星图像显示，正在建造20多个小型掩体。这些掩体由土堤加以防护。 此外，还正在建造约40座较小的“车库”，用于存储、维护以及在发射前对无人机进行准备工作。

照片中还可见该机场此前遭受袭击留下的痕迹。至少有一个机库因无人机袭击而受损。

Dnipro Osint指出，“格瓦尔迪伊斯克”机场使用移动发射平台代替固定装置。 无人机被装载到专门改装的车辆上，随后从跑道上发射。

“格瓦尔迪伊斯克”机场位于克里米亚辛菲罗波尔区，在辛菲罗波尔以北。 乌克兰武装部队总参谋部将其列为俄罗斯在该半岛上的关键军事机场之一。该机场用于部署作战战术航空和海军航空的飞机，保障作战飞行、后勤补给及航空装备的维护。 坐标：北纬45.107463°，东经33.981942°

来源：Dnipro Osint

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