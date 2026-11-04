据情报部门称，俄罗斯每月生产超过200枚导弹，并正在积累战略储备

尽管面临国际制裁，俄罗斯仍在继续扩大远程导弹武器的生产规模并补充战略储备。 截至2026年10月，该侵略国拥有多达700枚弹道导弹和数千枚各类型巡航导弹。

据乌克兰总参谋部情报总局消息，俄罗斯军工复合体每月可生产200多枚巡航导弹和弹道导弹，其中弹道导弹约占110枚。

“伊斯坎德尔-M”作战-战术导弹系统的9M723导弹仍是俄军的主要弹道导弹类型之一。 其当前库存估计约为115枚，而月产量约为65枚。

与此同时，俄罗斯企业正在研发一种现代化导弹系统，其预计打击射程将在550至700公里之间。

此外，俄罗斯还囤积了多达400枚用于S-400防空导弹系统的RM-48U导弹。据乌克兰情报部门评估，俄罗斯工业每月生产约40枚此类导弹。

作为侵略国的俄罗斯还拥有大量反舰导弹储备，这些导弹也被用于攻击地面目标。 特别是，3M55“缟玛瑙”导弹的库存（包括现代化升级版）已超过600枚。

乌克兰总参谋部情报总局指出，俄方已对这些导弹进行了改进，提高了弹头的威力并延长了射程。2026年前七个月，俄罗斯军工企业共生产了55枚以上的“缟玛瑙”导弹。

俄罗斯导弹库的另一组成部分是3M22“锆石”高超音速导弹。其库存量超过120枚。 与此同时，生产速度仍相对较低：今年前七个月，俄罗斯仅生产了30余枚此类导弹。

此外，乌克兰情报部门还报告称，X-47M2“匕首”空射弹道导弹的生产存在问题。

据乌克兰总参谋部情报总局（ГУР）消息，由于精度问题，俄罗斯企业已暂时停止了该型导弹的生产。此前用于制造“匕首”导弹的生产能力，现已转用于生产其他类型的弹道武器。

与此同时，俄罗斯仍在积极生产X-101巡航导弹，该型导弹仍是针对乌克兰实施大规模打击的主要手段之一。

据情报显示，X-101的月生产计划超过80枚，其中部分企业的实际产量甚至超过了既定目标。

然而，即便在此领域，俄罗斯军工复合体也面临技术难题。特别是，已发现发射时导弹与航空载具分离过程中存在故障。 由于发现缺陷，部分武器批次被送回工厂进行维修。

此外，俄军已储备了超过450枚3M14型“口径”海基巡航导弹。该侵略国的工厂每月约生产29枚此类武器。

据乌克兰国防部情报总局消息，俄罗斯指挥部将大部分新型“口径”导弹调入战略储备。特别是，计划将其用于未来海军舰队的装备。

乌克兰国防部情报总局报道了这一消息。

此前有报道称，俄罗斯可能利用了4月11日至12日的所谓“复活节停火”，囤积导弹和无人机，以备今后对乌克兰发动大规模袭击。

11月4日，俄军出动无人机袭击了敖德萨著名的“第7公里”市场。导弹命中后，市场区域发生火灾，浓密的黑烟从商铺上方升腾而起。

当晚，俄军袭击了敖德萨的一家购物中心。

在日托米尔，俄罗斯袭击后大面积停电，目前正在设立坚固据点。

在里夫内州，俄罗斯的袭击损坏了一座加油站，造成一人受伤。

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