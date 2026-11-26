由于俄罗斯对顿涅茨克州一座城市发动袭击，一名男子死亡，另有一人受伤。占领军投下了两枚重量均为250公斤的航空炸弹。

斯洛维扬斯克市军事行政管理局局长瓦迪姆·利亚赫在Facebook上通报了这一消息。

“11月26日上午，敌军向斯洛维扬斯克的居民区投下了两枚FAB-250航空炸弹……一名37岁的男子遇难。另一名1986年出生的男子受伤，”利亚赫写道。

此次袭击导致一栋多户住宅楼部分倒塌，一栋独栋住宅也被摧毁。

利亚赫指出，至少有15栋独栋住宅和13栋多层住宅受损。

11月26日，俄罗斯无人机对切尔尼戈夫州发动袭击，造成4人受伤。戈罗德尼亚、塞梅尼夫卡、科里乌基夫卡、奥利希夫斯基社区的多个居民点以及诺夫戈罗德-西维尔斯基均遭到袭击。

11月26日上午，俄军出动攻击型无人机袭击了哈尔科夫。炮击导致一栋多层住宅楼、一座加油站和一个体育中心受损。俄军袭击后的现场照片已流出。

今天（11月26日），在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的克里沃罗格市，由于俄罗斯对基础设施目标的打击，供电出现了严重问题。市中心区域的公共电动交通停运，供热和供水系统已切换至备用发电机运行。

11月26日凌晨，乌克兰防空部队击落并压制了87架俄罗斯无人机。自11月25日晚起，俄军共向乌克兰发射了弹道导弹及113架各类型攻击型无人机。

自11月25日晚起，俄军利用无人机对该州四个地区发动了袭击。袭击导致一人受伤。

过去24小时内，俄军袭击了该地区46个居民点。截至11月26日早晨，因扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击，共有18人受伤，其中包括3名儿童。

关注我们在