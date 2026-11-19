克里米亚大桥受损后，俄罗斯当局加快了寻找通往该半岛（目前处于临时被占领状态）的替代交通路线的步伐。 占领者正在考虑的关键方案之一是R-280“新俄罗斯”公路，该公路途经马里乌波尔，将俄罗斯的罗斯托夫-纳-多努与乌克兰被占领土及克里米亚连接起来。

据市议会消息，侵略者将这条干线作为重要的军事后勤走廊，用于向其部队输送弹药、燃料及其他物资。 马里乌波尔市长瓦迪姆·博伊琴科指出，占领当局正试图将该市转变为一个大型交通枢纽，以保障俄军后勤， 并通过建设道路基础设施，企图巩固其存在并将被占领地区纳入其版图。

与此同时，该方向的交通干线经常遭到乌克兰部队的火力打击。 特别是，在2026年11月17日凌晨，作为R-280公路组成部分的米乌斯河大桥遭到袭击，渡口附近的路面也遭到破坏。

来源：马里乌波尔市议会。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构被摧毁，约6000吨俄罗斯钢铁沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车已出现延误。

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