俄罗斯希望将穿越马里乌波尔的路线打造成克里米亚大桥的替代路线
克里米亚大桥受损后，俄罗斯当局加快了寻找通往该半岛（目前处于临时被占领状态）的替代交通路线的步伐。 占领者正在考虑的关键方案之一是R-280“新俄罗斯”公路，该公路途经马里乌波尔，将俄罗斯的罗斯托夫-纳-多努与乌克兰被占领土及克里米亚连接起来。
据市议会消息，侵略者将这条干线作为重要的军事后勤走廊，用于向其部队输送弹药、燃料及其他物资。 马里乌波尔市长瓦迪姆·博伊琴科指出，占领当局正试图将该市转变为一个大型交通枢纽，以保障俄军后勤， 并通过建设道路基础设施，企图巩固其存在并将被占领地区纳入其版图。
与此同时，该方向的交通干线经常遭到乌克兰部队的火力打击。 特别是，在2026年11月17日凌晨，作为R-280公路组成部分的米乌斯河大桥遭到袭击，渡口附近的路面也遭到破坏。
来源：马里乌波尔市议会。
由于11月17日夜间克里米亚大桥结构被摧毁，约6000吨俄罗斯钢铁沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。
11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。
11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。
无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。
在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车已出现延误。