俄罗斯特工机构正试图招募乌克兰难民，以在欧洲各国境内实施破坏活动。为了物色执行者，他们利用社交媒体、即时通讯软件以及招聘广告。

他们向潜在的被招募者许诺快速赚钱的机会，以此试图诱使他们执行破坏任务。

据情报部门称，2026年9月罗马尼亚布拉索夫市Carfil SA国防工厂附近发生的火灾便是此类活动的典型案例之一。

罗马尼亚特工部门查明，这起纵火案背后是一个由俄罗斯特工部门操控的间谍网络。 嫌疑人中包括一名乌克兰公民和两名白俄罗斯人。他们在欧盟境内被捕，据调查显示，当时他们正在该地区策划类似犯罪。

乌克兰安全局强调，此案是俄罗斯在欧洲开展的更广泛混合行动的一部分。莫斯科试图利用其他国家公民（特别是乌克兰人）实施破坏活动，以此掩盖自身涉案事实，同时加剧反乌克兰情绪。

据乌克兰情报部门消息，自2022年以来，欧洲已记录到约200起与俄罗斯有关的破坏活动。其中，波兰占最大比例——21%。 执法部门已查明170多名实施者，其中包括乌克兰公民。

情报部门指出，俄罗斯特工机构的主要目标是恐吓欧洲民众，并破坏对乌克兰的军事援助。莫斯科特别关注波兰，因为重要的武器供应路线都经过该国。

铁路线、物流中心、仓库及国防企业均可能成为破坏活动的潜在目标。

乌克兰安全局解释称，俄罗斯的招募人员首先会寻找经济拮据者、青少年、来自临时被占领土的人员以及有犯罪背景的人。

招募活动通常从简单任务开始：拍摄特定目标的照片或张贴标语。随后，执行者可能会被指派进行跟踪、破坏财产、纵火或爆炸等任务。

被招募者必须将任务执行结果录制成视频。此类材料可能会被用于后续的勒索。

情报部门警告称，在实施破坏行动后，俄罗斯特工机构通常会抛弃执行者。相反，他们将面临被捕和长期监禁的风险。

乌克兰对外情报局呼吁在海外的乌克兰人警惕“轻松赚钱”的提议，特别是当陌生人要求保密或试图获取个人信息时。

据乌克兰对外情报局消息称。

俄罗斯正在挪威招募乌克兰人，并加强间谍活动。

俄罗斯特工机构如何招募乌克兰难民在欧洲实施破坏活动。

关注我们在