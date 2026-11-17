在未达成永久和平协议的情况下，俄罗斯不同意与乌克兰就黑海问题达成临时协议。与此同时，土耳其正在制定相关提案以促成协议，并正与乌克兰和俄罗斯双方就此进行磋商。

土耳其外交部长哈坎·菲丹在布鲁塞尔举行的第二届跨区域安全与互联互通部长级会议后发表了上述声明。

“我们正在为此寻找机会。 我们正与乌克兰和俄罗斯双方进行磋商。这是一个复杂的难题，因为俄方不愿在未达成永久和平协议的情况下，与乌克兰就黑海问题达成临时协议，”菲丹在评论向全球市场供应谷物的相关努力时表示。

据这位土耳其部长称，关于黑海局势的谈判正在积极进行中。特别是，各方正在寻求恢复谷物运输并确保其进入国际市场的途径。

“目前，我们正在就黑海问题进行积极磋商。特别是，如何再次确保谷物进入世界市场？我们正在为此寻找途径，”哈坎·菲丹指出。

在会议期间，菲丹还参加了题为“推进黑海地区安全承诺”的会议，并与欧洲同行进行了磋商。

讨论的关键议题包括黑海航运安全及恢复谷物运输。

在谈到土耳其在加强区域联系中的作用时，这位部长强调，有必要积极提出解决方案，并承担推动这些方案的责任。

此外，土耳其外长还就结束俄罗斯对乌克兰战争的谈判发表了评论。他表示，顿巴斯问题仍是主要悬而未决的问题之一，各方对此的立场存在显著分歧。

菲丹指出，俄罗斯要求将该地区剩余领土移交予其，并将其纳入自身边界界定范围。而乌克兰则拒绝交出自己的领土。

“据俄方定义，目前剩余的部分占11%-12%，而据乌方估算则为18%。目前，双方在一定程度上正在讨论该领土范围以外的问题，”菲丹说道。

土耳其外长补充道，如果达成和平协议，各方将不得不确定俄罗斯与乌克兰之间的交火线将位于何处。他称顿巴斯问题是这些讨论中最关键的部分。

土耳其NTV电视台报道了这一消息。

俄罗斯代表团在阿布扎比谈判期间表示，他们无权讨论黑海局势的缓和以及停止对乌克兰能源基础设施的袭击。

乌克兰外交部长安德烈·西比加于11月16日（周一）参加了旨在落实欧盟黑海战略的部长级会议第一场会议。 讨论主要围绕互联互通领域的跨区域议程展开。

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