俄罗斯生产的弹道导弹数量已超过全球“爱国者”拦截导弹的总产量。因此，用于拦截弹道目标的防空手段日益短缺。

“俄罗斯生产的弹道导弹数量，超过了全球针对这些导弹生产的‘爱国者’导弹总量，”贝斯克雷斯诺夫周四对记者表示。

据谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫称，俄罗斯仍在生产“伊斯坎德尔”弹道导弹以及S-400防空系统的导弹，后者也可用于打击地面目标。

贝斯克雷斯诺夫评估称，俄罗斯在这些领域的生产能力已超过俄军当前的需求。此外，俄罗斯还部分将“匕首”导弹的生产转向了弹道导弹。

总统顾问强调，弹道导弹产量的增加加剧了拦截手段短缺的问题。朝鲜和伊朗生产的导弹则是另一个因素。

贝斯克雷斯诺夫表示，为应对弹道导弹威胁，必须增加“爱国者”系统所用PAC-3拦截导弹的全球产量。

与此同时，要迅速消除进攻性导弹与防空武器之间的失衡并不容易。增加拦截弹的产量需要时间，且存在生产限制。

因此，俄罗斯弹道导弹产量的增长，加上来自朝鲜和伊朗的导弹供应，给乌克兰的防空系统带来了额外压力。为应对这一威胁，增加PAC-3拦截导弹的产量至关重要。

乌克兰总统国防技术事务顾问谢尔盖·“弗莱什”·贝斯克雷斯诺夫就此发表了声明。

俄罗斯每月生产多达3000架“沙希德”型喷气式无人机和约700架“格拉尼-5”无人机。 俄军正试图为冬季对乌克兰的进攻储备弹药，但目前尚未拥有大量的无人机储备。

截至10月，俄罗斯每月生产约110枚弹道导弹和多达4000架喷气式攻击无人机。

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