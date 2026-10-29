俄罗斯每月生产多达3000架“沙赫德”型喷气式无人机和约700架“格拉尼-5”无人机。 俄军正试图为冬季对乌克兰的进攻储备弹药，但目前尚未拥有大量的无人机储备。

据谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫称，近期针对基辅的袭击次数减少与俄罗斯无人机产量下降无关。相反，俄军开始更积极地袭击乌克兰西部及其他地区。

“很多人问：难道是俄军的生产出了什么问题，所以‘自杀式无人机’变少了？——不是。我看了统计数据——他们开始袭击西部地区。 也就是说，此前他们是从基辅开始的，曾对基辅发动大规模袭击，给我们造成了灾难性的损失。现在他们正试图袭击西部及其他地区。因此，在基辅，人们感觉情况稍微平静了一些，”这位“闪电”人士指出。

总统顾问还透露，俄罗斯正试图为冬季袭击储备无人机。与此同时，据他介绍，俄军往往在无人机刚制造出来后就立即投入使用。

“此外，从使用率来看，我发现他们确实试图储备一定数量的无人机，以便在冬季攻击我们，这合乎逻辑。我一直说，我们发现了‘沙希德’的残骸，并看到了生产日期。 我们不断发现，他们向我们发射的‘沙希德’无人机简直是刚下生产线就直接派来的。也就是说，生产后仅一周，‘沙希德’就已对我们发动攻击。这说明他们并没有大量储备，”这位官员补充道。

据贝斯克雷斯诺夫称，被击落无人机残骸上的生产日期表明，从无人机制造到投入使用仅需约一周时间。

谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫表示，乌克兰掌握着俄罗斯无人机每月产量数据。

“他们每月生产约三千架喷气式‘沙赫德’无人机，此外我们还可以加上‘格拉尼-5’——这是一种单独的机型，约700架，”这位官员表示。

因此，根据他的估算，俄罗斯每月生产多达3000架“沙希德”喷气式无人机，以及约700架“格拉尼-5”无人机。

此外，俄方仍在持续扩大武器生产规模，并正在研发新型低成本火箭弹。

“他们计划每年生产数万枚，”“闪电”在谈到俄罗斯生产此类导弹的计划时强调道。

乌克兰总统国防技术顾问谢尔盖·“弗莱什”·贝斯克雷斯诺夫在接受记者采访时透露了这一消息。

截至10月，俄罗斯每月生产约110枚弹道导弹和多达4000架喷气式攻击无人机。

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