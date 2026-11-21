在过去24小时内，即11月20日，俄军对扎波罗热州的48个居民点发动了489次袭击。 由于敌军对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，造成两人死亡，另有22人受伤，其中包括一名儿童。

俄军对扎波罗热市、 科米舒瓦西、库舒古姆、巴拉比诺、安德烈亚诺夫卡、佐夫滕科、亚斯纳亚波利亚纳、诺沃罗齐夫卡、佐夫蒂亚克鲁奇、塔夫里亚斯基、诺沃伊万诺夫卡、叶戈罗夫卡和瓦西诺夫卡。

此外，359架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、库舒古姆、巴拉比诺、新奥列尼夫卡、舍甫琴科夫卡、新亚历山德罗夫卡、斯特普诺吉尔斯克、 普里莫尔斯克、斯捷波韦、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、里奇内、新雅科夫利夫卡、奥里霍夫、什切尔巴基、新达尼洛夫卡、新安德烈夫卡、 小托克马奇卡、普雷奥布拉日恩卡、新帕夫利夫卡、查里夫内、比洛吉里亚、切尔沃努克里尼察、叶戈罗夫卡、新塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、科帕尼、多林卡、 吉尔克、上特尔萨、里夫内、沃兹德维日夫卡、多布罗皮利亚、新扎波罗热、里兹德维扬卡、普里多罗日涅、科西夫采韦和特尔努瓦特。

占领者使用多管火箭炮系统（RSZV）对这些居民点进行了11次炮击。 斯捷普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、马格达利诺夫卡、马拉·托克马奇卡、新达尼洛夫卡、新安德烈耶夫卡和切尔沃纳·克里尼察均遭到袭击。

此外，还记录到103次针对斯捷普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、斯捷波沃、奥里霍夫、什切尔巴赫、新达尼利夫卡、新安德烈夫卡、小托克马奇卡、普雷奥布拉日恩卡、 查里夫内、比洛吉尔、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔科姆、科帕尼、韦尔赫尼·特尔西、沃兹德维日夫卡和多布罗皮利亚等地区共计103次。

过去24小时内，共收到272起关于基础设施、居民住宅和车辆受损的报告。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫在Telegram上发表了这一声明。

11月20日晚，一架俄罗斯无人机袭击了哈尔科夫郊区。袭击造成6人受伤，其中包括两名年龄分别为12岁和14岁的男孩。一栋住宅楼的四楼和五楼发生火灾。

11月20日晚，俄军向克里沃罗格发射了两枚弹道导弹。导弹击中了市中心一家热门餐厅附近的停车场。 共有20人受伤，其中包括3名儿童；而在救援行动期间，俄军再次出动喷气式无人机袭击了该市。

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