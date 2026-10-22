俄罗斯对扎波罗热州发动了862次袭击，造成3人死亡和多人受伤

过去24小时内，俄罗斯占领军对扎波罗热州的48个居民点发动了862次袭击。由于敌军对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，3人遇难，另有3人受伤。 此外，还记录到居民楼、汽车及基础设施遭到损毁。

据伊万·费多罗夫称，过去24小时内，俄军对科米舒瓦萨、库舒古姆、扎波罗热采、格里戈罗夫斯基、 奥达里夫卡、塔夫里亚、多林采、利斯诺耶、古利亚皮尔斯克、里夫内、诺沃罗齐夫卡、瓦西尼夫卡、瓦西利夫斯克、维尔尼亚、诺沃索洛希诺、佐夫蒂亚·克鲁奇、亚斯纳·波利亚尼和普雷奥布拉日恩卡等地区发动了28次空袭。

此外，633架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、维尔尼亚ンス克、库舒古姆、 科米舒瓦哈、里奇内、特尔努瓦特、里兹德扬卡、诺沃费多罗夫卡、瓦西尔基夫斯克、斯特普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、斯特波韦、帕夫利夫卡、卢基扬夫斯克、奥里赫夫、 什切尔巴基、新安德烈夫卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、查里夫内、比洛吉里亚、科帕尼、古利亚皮尔斯克、沃兹德维日夫卡、 吉尔克、多布罗皮利亚、里夫内、切尔沃努·克里尼察、诺沃塞利夫卡、普里多罗日涅、普雷奥布拉日恩卡、诺沃帕夫利夫卡、科西夫采韦、新扎波罗热和韦尔赫尼亚·特尔萨。

此外，还记录到四起使用多管火箭炮系统（RSZV）的炮击事件。帕夫利夫卡、古利亚皮尔斯克和科帕尼均遭到炮击。

俄军还对斯捷普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、斯捷波沃、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里霍夫、什切尔巴赫、新达尼洛夫卡、新安德烈耶夫卡、小托克马奇卡、 普雷奥布拉日恩卡、查里夫内、比洛吉尔、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔科姆、韦尔赫尼·特尔西、沃兹德维日夫卡、多布罗皮利亚、新扎波罗热和科西夫采夫等地区发动了197次炮击。

据伊万·费多罗夫称，已收到90起关于住房、汽车及基础设施受损的报告。

总体而言，由于俄罗斯对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，共有3人遇难，另有3人受伤。

俄军继续动用战机、无人机、多管火箭炮系统及火炮，对扎波罗热州的各居民点发动袭击。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫在Telegram上通报了这一情况。

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