过去24小时内（11月17日），俄罗斯占领军对扎波罗热州55个居民点发动了692次袭击。由于对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，造成2人死亡，另有49人受伤。

据该州政府消息，俄军对该地区各居民点动用了导弹、战机、无人机、多管火箭炮系统及火炮。

占领军直接对扎波罗热市发动了11次导弹袭击。

此外，俄军还对奥达里夫卡、格里戈里夫卡、舍甫琴科夫斯基、诺沃罗齐夫卡、亚斯纳亚波利亚纳、布拉基特内、诺沃伊万尼夫卡和什查斯利沃实施了12次空袭。

侵略者发动的袭击中，使用无人机进行的次数最多。过去24小时内，514架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热州的各居民点。

遭受无人机袭击的地区包括扎波罗热、维尔尼亚ンス克、马洛卡特里尼夫卡、里奇内、特尔努瓦特、切尔沃诺第聂伯夫卡、格里戈里夫卡、诺沃雅科夫利夫卡、米哈伊洛-卢卡舍夫、里兹德维扬卡、科辛采夫、 马里耶夫卡、比连卡、兹纳奇科夫、斯特普诺吉尔斯克、 普拉夫尼、普里莫尔斯克、卢基扬诺夫斯克、帕夫利夫卡、奥里赫夫、什切尔巴基、新安德烈耶夫卡、新帕夫利夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、切尔沃纳·克里尼察、奥梅尔尼克、比洛吉里亚、 查里夫内、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔克、斯塔罗乌克兰卡、韦尔赫尼亚·特尔萨、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡和诺韦·扎波罗热。

此外，俄军还使用火箭炮系统进行了13次炮击。 扎波罗热、库舒古姆、科米舒瓦哈、塔夫里伊斯克、马格达利诺夫卡、奥达里夫卡、奥里希夫、新索洛希内和奥梅利尼克均遭到炮击。

另有142次炮击针对里奇内、特尔努瓦特、切尔沃诺第聂伯夫卡、韦塞连卡、扎波罗热茨、新雅科夫利夫卡、扎帕斯内、马格达利尼夫卡、里兹德维扬卡、科辛采沃、斯特普诺吉尔斯克、 普拉夫尼、普里莫尔斯克、卢基扬诺夫斯克、帕夫利夫卡、奥里霍夫、什切尔巴基、新安德烈耶夫卡、新帕夫利夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、切尔沃努克里尼察、奥梅利尼克、比洛吉里亚、 查里夫内、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔克、斯塔罗乌克兰卡、韦尔赫尼亚·特尔萨、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡以及诺韦·扎波罗热。

过去24小时内，相关部门共接到324起关于基础设施、居民住宅及车辆受损的报告。

扎波罗热州国防委员会主席伊万·费多罗夫通报了这一情况。

11月17日晚，俄军再次发动无人机袭击。防空部队击落并压制了126架敌方无人机。

在文尼察市中心，有四人因俄罗斯袭击而受伤。

在基辅德斯尼亚区，无人机残骸坠落引发草地起火。

第聂伯市的奥地利领事馆和一所中学遭到破坏，并有人员受伤。

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