2026年11月9日清晨，俄军再次动用攻击型无人机袭击基辅。由于敌方袭击，首都多处发生火灾。

据他称，索洛缅斯基区的一处停车场发生火灾。应急救援人员正在赶往现场。

截至发稿时，关于俄罗斯袭击首都造成的其他后果，尚未公布更多细节。

基辅市长维塔利·克利奇科在其Telegram频道上通报了这一消息。

11月9日晚间至夜间，俄军对罗夫诺州北部地区发动了袭击。敌方袭击导致能源设施和民用基础设施受损。

11月9日周一凌晨，俄军对哈尔科夫州伊久姆市发动了无人机与制导炸弹相结合的联合打击。袭击导致平民伤亡。

11月9日（周一）傍晚至当晚，俄军对切尔卡瑟州境内发动了袭击。袭击导致关键基础设施和民用基础设施受损。

11月9日凌晨，俄军对乌克兰发动了大规模空袭。敌军动用了317架各类型攻击型无人机，包括喷气式无人机，以及“班德罗尔”制导武器。

过去24小时内，俄军炮击了赫尔松市辖区的五个居民点。由于炮击和无人机袭击，多栋多层建筑和民宅受损，一人受伤。

11月9日凌晨，俄军再次出动无人机袭击了赫梅利尼茨基州和波尔塔瓦州。袭击引发多处火灾，造成居民楼和经济建筑受损。据初步消息，没有人员死亡或受伤。

11月9日凌晨，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

自傍晚以来，俄军已近20次使用无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州。五个地区遭到敌方火力袭击，已确认企业、基础设施、维修站及车辆受损。

此外，俄军还袭击了敖德萨州的能源基础设施。

俄军对敖德萨的袭击导致一栋居民楼受损。此次袭击发生在11月7日（周六）白天。

需要指出的是，在11月7日凌晨，俄罗斯恐怖主义部队对文尼察州的能源设施发动了袭击。袭击造成一人受伤，该伤者因伤势严重已被送往医院救治。

自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23和S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。

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