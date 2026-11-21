俄方可能需要数月时间才能吊起克里米亚大桥受损的部分。这里指的是大桥的拱形结构和公路桥段。

“我们估计，他们完成该结构（即克里米亚大桥的拱形结构和公路桥段）的吊装和移除工作，预计需要数月时间，”赫马拉表示。

乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉在乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与英国国防事务国务大臣韦斯·斯特里廷会晤期间通报了这一情况。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构被毁，约6000吨俄罗斯钢材沉积在刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，因此黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥上的交通。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但并未询问袭击造成的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车运行已出现延误。

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