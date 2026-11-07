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重点 与俄罗斯联邦的战争

俄军袭击了文尼察州的能源设施，该州出现停电情况

UA NEWS 07 十一月 2026 09:59
俄军袭击了文尼察州的能源设施，该州出现停电情况

11月7日凌晨，俄罗斯恐怖主义部队对文尼察州的能源设施发动了袭击。此次袭击造成一人受伤，伤者已因伤势严重被送往医院救治。 目前，该伤者正在医护人员的监护下，医护人员正为其提供一切必要的救治。


除能源设施外，此次袭击还波及了民用基础设施。特别是，消防站大楼和当地市场的区域均遭到破坏。

火灾烧毁了多辆私家车和一个商贩摊位。建筑物内的窗户均被震碎。

由于电力设施受损，该地区出现了供电中断。电力部门正在努力恢复供电。

相关服务部门仍在现场持续工作，清理俄罗斯袭击造成的后果。

温尼茨卡州行政管理局局长娜塔莉亚·扎博洛特娜在Telegram上发布的一篇帖子中通报了这一情况

需要指出的是，自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23和S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。

11月5日，俄军袭击了文尼察州多个社区，导致民用设施和关键基础设施受损。

此前，文尼察州在遭受袭击后，能源设施和通信塔均受损

在俄罗斯此次夜间袭击中，文尼察市扎莫斯蒂和马利赫胡托里两个居民区的住宅楼均受损扎莫斯蒂的一栋多层住宅楼遭到直接命中，而在马利赫胡托尔，一架无人机将一栋两层车库彻底摧毁。此次袭击未造成人员死亡，有两人正在医院接受治疗。

 

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