11月7日凌晨，俄罗斯恐怖主义部队对文尼察州的能源设施发动了袭击。此次袭击造成一人受伤，伤者已因伤势严重被送往医院救治。 目前，该伤者正在医护人员的监护下，医护人员正为其提供一切必要的救治。



除能源设施外，此次袭击还波及了民用基础设施。特别是，消防站大楼和当地市场的区域均遭到破坏。

火灾烧毁了多辆私家车和一个商贩摊位。建筑物内的窗户均被震碎。

由于电力设施受损，该地区出现了供电中断。电力部门正在努力恢复供电。

相关服务部门仍在现场持续工作，清理俄罗斯袭击造成的后果。

温尼茨卡州行政管理局局长娜塔莉亚·扎博洛特娜在Telegram上发布的一篇帖子中通报了这一情况。

需要指出的是，自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23和S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。

11月5日，俄军袭击了文尼察州多个社区，导致民用设施和关键基础设施受损。

此前，文尼察州在遭受袭击后，能源设施和通信塔均受损。

在俄罗斯此次夜间袭击中，文尼察市扎莫斯蒂和马利赫胡托里两个居民区的住宅楼均受损。 扎莫斯蒂的一栋多层住宅楼遭到直接命中，而在马利赫胡托尔，一架无人机将一栋两层车库彻底摧毁。此次袭击未造成人员死亡，有两人正在医院接受治疗。