自11月26日晚起，俄军曾20余次动用无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区。袭击造成1人死亡，另有2人受伤。此外，还记录到企业、居民楼及基础设施受损的情况。

在尼科波尔区，尼科波尔、马尔加内茨卡、米里夫斯卡和波克罗夫斯卡等社区遭到敌方袭击。一家企业及一栋多户住宅楼受损。

两名年龄分别为45岁和55岁的男子伤势严重，已被送往医院救治。

在克里沃罗格，俄军袭击导致交通基础设施和一栋仓库受损。造成一人死亡。

在西涅利科夫斯基区，俄军袭击了拉伊夫斯卡、瓦西利科夫斯卡和尼古拉耶夫斯卡社区。一家农业企业和基础设施遭到破坏。

在帕夫洛格拉德区，卡缅斯基和博格丹尼夫斯基社区的基础设施设施遭到袭击。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政当局负责人亚历山大·甘扎于周五上午在Telegram上通报了上述情况。

11月26日晚，俄军袭击了扎波罗热市。一处基础设施设施遭到袭击，其中一栋生产厂房在袭击后发生火灾。目前尚无人员伤亡报告。

在扎波罗热，因11月26日（周四）俄罗斯对第聂伯罗区炮击而受伤的人数已增至四人。 与此同时，第聂伯水电站大坝上的车辆通行已部分恢复——现在可以从市中心经此大坝驶往第聂伯河右岸。此前曾有报道称有1人死亡、1人受伤。

2026年11月26日（星期四），俄罗斯军队袭击了扎波罗热市，造成1人死亡、1人受伤，扎波罗热州军事行政局代理局长米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。 袭击目标是该市的第聂伯区，该区交通基础设施遭到打击。

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