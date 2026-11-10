俄军袭击了扎波罗热，一名妇女受伤，并引发了火灾

俄罗斯占领军对扎波罗热发动了袭击。此次袭击导致一名57岁妇女受伤，袭击地点发生火灾。

据他介绍，伤者已被送往医疗机构，将获得必要的救治。

俄罗斯袭击的具体情况及后果正在进一步核实中。

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地区行政管理局局长塞米金发表了上述声明。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政当局负责人瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋倒塌，至少82处民宅受损，1人受伤。

过去24小时内，俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州军事行政当局负责人奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。袭击导致该设施起火。

11月9日晚，俄罗斯占领军使用Shahed-238攻击型无人机袭击了尼古拉耶夫州佩尔沃迈斯基区的能源基础设施。

11月9日夜间，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

在波尔塔瓦，一架俄罗斯无人机坠落导致两处车库起火。

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