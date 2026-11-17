俄罗斯占领军正试图从西北方向经拉德基夫卡地区进入哈尔科夫州的库皮扬斯克。然而，这些尝试迄今未能让侵略者如愿以偿。

目前，俄军正在拉德基夫卡地区积极施压，试图在那里建立控制权。此前，占领军曾试图向东推进，途经戈卢比夫卡，但在“维莱斯”行动及一系列其他军事行动后，这一方向对他们来说变得更加困难。

“现在他们正试图从意想不到的角度迂回，从西北方向突入。这主要是在拉德基夫卡镇附近——他们目前正在那里积极施压，并试图控制该地区。 因为此前，如果他们向东经由戈卢比夫卡推进，但在‘维莱斯’行动及后续几项军事行动后，这一方向对他们来说已不再那么简单， 他们希望至少能“蹭点便宜”，以便通过拉德基夫卡直接进入城市，”特雷古博夫说道。

维克多·特雷古博夫将占领者试图通过这条路线进入库皮扬斯克的行动称为“非最佳选择”。他解释说，金德拉什夫卡和拉德基夫卡相邻，而拉德基夫卡位于金德拉什夫卡和库皮扬斯克之间。

据该发言人称，俄军目前正更积极地试图向金德拉希夫卡方向推进，但若无法控制拉德基夫卡，后续向该市推进将变得困难。

“金德拉希夫卡和拉德基夫卡两地相邻，俄军目前正更积极地向金德拉希夫卡推进，但拉德基夫卡位于金德拉希夫卡和库皮扬斯克之间，因此若不拿下拉德基夫卡，一切都将无从谈起。 目前他们正试图实施这一计划，但无论是市中心还是拉德基夫卡，当前局势对他们而言都不利，”特雷古博夫认为。

因此，俄罗斯占领军正试图改变向库皮扬斯克推进的方向，但据维克多·特雷古博夫评估，该市及拉德基夫卡地区当前的局势并不利于其计划的实施。

联合部队发言人维克多·特雷古博夫在电视直播中通报了这一情况。

过去24小时内，乌克兰守军消灭了1620名俄罗斯占领军，摧毁了1494架无人机和52套火炮系统。 前线共发生135起交火事件，敌军在波克罗夫斯克方向发动的攻击最为猛烈。

据乌克兰武装部队总参谋部数据，过去24小时内，乌克兰守军消灭了1620名俄罗斯占领军。关于敌方伤亡的最新数据是截至2026年11月17日公布的。

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