11月26日，在利曼方向，俄军仍在不断试图收复失地。与此同时，利曼附近的天气状况阻碍了占领军发动新一轮进攻。

据他介绍，该战线的敌军至今仍在试图从“维瓦尔第”这一“疯狂”行动造成的损失中恢复过来。不过，目前俄军的努力收效甚微。

“他们一如既往地试图尽可能集结兵力，以维持他们所剩无几的防线，试图对这些防线进行某种程度的增援。但我们正竭尽全力阻止他们这样做，”第3独立突击旅通讯处负责人指出。

“迪士尼”指出，俄罗斯人几乎从行动一开始就试图收复失地。为此，他们定期从其他方向调遣部队增援。但均未成功。

“一定数量的军人及部队被调往利曼方向，正是为了提供支援。 例如，‘黑曼巴’连的120名官兵就被第二突击营歼灭了。 这支增援部队本意是夺回某些阵地，但他们最终未能如愿，”‘迪士尼’透露道。

此外，他补充道，目前天气状况对国防军有利。而占领军通常会利用恶劣天气发动攻击。

“但不知为何，今年，特别是这个月，降水和雾的数量不像往常那样多，也不像上个月那样多。 也就是说，那种足以吞没大量人员、装备或其他东西的超级浓雾。 此类情况恐怕屈指可数，而且它们并没有对局势产生太大影响，”第3独立突击旅通讯处负责人指出。

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