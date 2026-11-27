俄罗斯占领军在南部战线的主要目标是包围扎波罗热，并切断该市的补给线。 为此，敌军正在古利亚波列—奥梅利尼克轴线上展开进攻行动，并将主力集中于前线的某些地段。

主攻方向集中在吉尔克—上特尔萨—沃兹德维日夫卡这一地段，俄军正将所有可用兵力和装备向该地段集结。

为实现其计划，俄军必须突破空降兵第7军的防线。

如果敌军能够推进至距离扎波罗热25公里处的防线，便能借助152毫米2S19“姆斯塔-S”自行火炮，攻击第聂伯河上的渡口。 这将使占领军能够切断乌克兰的后勤补给线。

据第7军团消息，目前俄军距离该州首府约80公里。

吉尔克和维尔赫尼亚·特尔萨两村的激战仍在持续。在过去三个月里，占领军曾多次试图通过扎利兹尼奇内突破乌克兰防线，但均未成功。 敌军在进攻中动用了装甲车辆、汽车和摩托车。

第7军责任区内的部队在俄军逼近前沿阵地时，便有系统地摧毁其补给力量。

占领军的主要后勤枢纽——古利亚波列——位于上特尔萨以东仅10公里处。自夏季以来，俄军一直在那里集结装备和人员。

11月23日，位于古利亚波列的俄罗斯联邦武装力量第127摩托化步兵师集结点被摧毁。此次行动分几个阶段进行：

侦察部队发现目标后，第154机械化旅的战士进行了后续侦察；

由上级指挥官下令，对目标实施了精准的空中打击；

命中后，弹药库发生爆炸，建筑物连同13至20名俄军官兵被彻底摧毁。

据截获的情报显示，俄罗斯第5合众军指挥部对其下属部队的行动极为不满，原因是这些部队未能完成既定任务且损失惨重。

俄军抱怨称，乌克兰国防军甚至在后勤阶段——即装备和步兵向古利亚波尔方向推进时——就对他们发动了攻击。

据第7空降军消息，过去一周内，在其责任区内，俄军遭受了以下损失：

826名占领军被击毙；

127辆机动车辆被击中；

21门火炮被摧毁或损毁。

第7突击空降军强调，乌克兰军队继续坚守防线，并在古利亚波列—扎波罗热方向执行防御作战任务。

这一消息由第7空降突击军发布。

DeepState项目的分析师更新了作战互动地图，标注了截至11月16日早晨，俄罗斯占领军在顿涅茨克州和哈尔科夫州两个居民点附近的推进情况。

11月26日过去24小时内，俄占军在哈尔科夫州库皮扬斯基区彼得罗帕夫利夫卡村附近推进。 据OSINT项目DeepState数据显示，库皮扬斯克方向被敌军占领的总面积为8平方公里，而彼得罗帕夫利夫卡村已进入灰色地带。

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