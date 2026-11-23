在扎波罗热地区，围绕维尔赫尼亚·特尔萨的战斗仍在持续。俄罗斯占领军在维尔赫尼亚·特尔萨至沃兹德维日夫卡地段集结了大量兵力，试图向前推进。该地区仍是古利亚皮尔方向上战况最为激烈的区域之一。

据第7空降军消息，近几个月来，俄军多次试图利用装甲车辆、汽车和摩托车，经扎利兹尼奇内向该定居点突进。然而，这些尝试均未达到预期效果。

占领军在距离维尔赫尼亚·特尔萨约10公里的古利亚伊波尔集结兵力和装备，准备发动进攻。与此同时，乌克兰部队在敌方人员和装备转移期间就对其实施打击。

据空降兵消息，俄军指挥部对进攻结果及其部队所受损失感到不满。此前，得益于乌克兰国防军的防御行动，占领军在维尔赫尼亚·特尔萨至吉尔克段的活跃度也已得到抑制。

DeepState的分析师此前曾报道，俄军正在上特尔萨东北部推进，并将灰色地带扩大至该居民点境内。不过，目前尚无官方消息证实该地已被完全占领。

来源：LIGA.net。

第44独立炮兵旅的官兵在古利亚皮尔方向摧毁了俄军四门伪装的火炮。

在古利亚皮尔方向，俄占军利用雾气掩护，驾驶汽车和摩托车进行移动和机动。

俄军在古利亚皮尔方向加强了进攻，并利用恶劣天气展开行动。

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