11月12日，俄罗斯军队向扎波罗热州的巴拉比内村发射了制导炸弹。

此次袭击造成一名99岁老妇人死亡，另有12岁女童受伤。

“俄军正用制导炸弹袭击巴拉比内。

一名99岁的老妇人遇难。向其亲属和亲友致以诚挚的哀悼。

此外，一名12岁女童受伤，”塞米金表示。

据地区行政首长透露，这名12岁女童被诊断为遭受了地雷爆炸创伤，大腿有弹片伤。

该儿童已被送医救治。目前她仍在医院接受治疗，病情评估为稳定。

扎波罗热州军事行政局代理局长米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。

过去24小时内，俄军持续袭击乌克兰的能源基础设施。截至11月12日早晨，九个州的部分用户仍处于断电状态。在波尔塔瓦州，四名电力工人因俄军袭击而受伤。

11月12日上午，俄罗斯对基辅索洛缅斯基区一栋九层住宅楼的袭击造成一人死亡，另有一人受伤。应急救援人员成功救出三人。

需要指出的是，11月12日上午，一架俄罗斯无人机袭击了赫尔松市的科拉贝尔内区。袭击导致一名当地居民受重伤，随后在医院不治身亡。

11月12日夜间，俄军向基辅发射了弹道导弹。据初步消息，购物中心“Epicenter”可能遭到袭击。

11月12日凌晨，俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区。此次袭击导致科斯托皮尔以及罗夫诺区和萨尔内区的多个居民点断电。

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