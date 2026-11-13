过去24小时内，俄军对扎波罗热州发动了972次袭击，造成15人受伤

过去24小时内，俄军袭击了扎波罗热州52个居民点。扎波罗热市及扎波罗热区遭袭，造成15人受伤，其中包括两名儿童。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫在Telegram上通报了这一情况。

据他称，俄军对扎波罗热市、巴拉比诺、库舒古姆、科米舒瓦西、亚斯纳亚波利亚纳、尤利耶夫卡、 奥达里夫卡、新罗佐夫卡、新亚历山德罗夫卡、米罗柳比夫卡、韦塞利亚卡、布拉基特内、瓦西尼夫卡、维尔尼亚卡等地区发动了17次空袭。

731架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、马洛卡特琳诺夫卡、 科米舒瓦哈、里奇内、特尔努瓦特、切尔沃诺第聂伯夫卡、格里戈里夫卡、韦塞连卡、扎波罗热茨、诺沃雅科夫利夫卡、扎帕斯内、 马格达利诺夫卡、新亚历山德罗夫卡、列日涅、里兹德维扬卡、科西夫采沃、斯特普诺吉尔斯克、 普拉夫尼、普里莫尔斯克、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里霍夫、什切尔巴基、新安德烈耶夫卡、新帕夫利夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、切尔沃努克里尼察、奥梅尔尼克、比洛吉里亚、 查里夫内、新塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔克、斯塔罗乌克兰卡、上特尔萨、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡、新扎波罗热。

记录到12起针对科米舒瓦萨、里奇内、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯基、奥里霍夫的火箭炮袭击。

212次炮击落在了马洛卡特琳诺夫卡、里奇内、特尔努瓦托、切尔沃诺第聂伯罗夫卡、格里戈里夫卡、韦塞利亚нка、扎波罗热茨、诺沃雅科夫利夫卡、 扎帕斯诺耶、马格达利诺夫卡、里兹德万卡、科西夫采沃、斯特普诺吉尔斯克、普拉夫尼、 普里莫尔斯基、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯基、奥里霍夫、什切尔巴赫、新安德烈夫卡、新帕夫利夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、切尔沃尼娅·克里尼察、奥梅利尼克、比洛吉尔、 查里夫内、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯基、吉尔科姆、斯塔罗乌克兰卡、韦尔赫尼·特尔西、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡、新扎波罗热。

费多罗夫指出，共收到216起关于基础设施、住宅和车辆受损的报告。

11月12日，苏梅州遭遇无人机袭击，两名年龄分别为57岁和47岁的当地居民遇难。苏梅州行政管理局局长奥列格·格里戈罗夫表示，这两名男子当时正在肖斯季诺区塞雷迪诺-布德斯基社区的一辆摩托车旁。

俄罗斯对文尼察的袭击造成人员伤亡，一所幼儿园的建筑也遭到破坏。市长谢尔盖·莫尔古诺夫通报了此次袭击的后果。

俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区，特别是该州首府的一栋多层住宅楼。炮击导致6人受伤，部分居民点断电。

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