俄方宣布克里米亚大桥铁路段第一条轨道已恢复通车。通车后，从塔曼站发出了莫斯科—刻赤方向的“塔夫里亚”号092/091次列车。

据俄方声明，经刻赤大桥的铁路交通已部分恢复。恢复通车后首班发车的列车是“塔夫里亚”号，该列车从莫斯科开往刻赤。

俄罗斯当局表示，在11月19日夜间遭遇无人机袭击后，经由刻赤大桥的铁路交通曾暂时中断。俄罗斯联邦交通部称，此次事件中无人受伤。 与此同时，专家们将对该桥梁可能遭受的损坏进行评估。

乌克兰武装力量总参谋部发布了一则带有讽刺意味的祝贺，祝贺葡萄牙的瓦斯科·达·伽马大桥获得“欧洲最长大桥”的称号。 该帖子发布之际，此前曾争夺这一称号的克里米亚大桥正遭受反复袭击。

该桥的车辆通行已被暂停，结构残骸阻塞了航道。

11月17日夜间，克里米亚大桥结构被摧毁，约6000吨俄罗斯产钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车延误了数小时。

关注我们在